إعلام عبري: محادثات باريس بشأن صفقة الأسرى جيدة جدًا وتحرز تقدمًا كبيرًا

مصراوي

وصفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، محادثات باريس بشأن التوصل لصفقة لتبادل الأسرى بأنها "جيدة جدا"، مؤكدة أنها تحرز تقدما كبيرا.

سبق وأن قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم السبت، إن مفاوضات باريس شهدت إطارا جديدا أكثر تفصيلا لصفقة الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

ونقل الموقع الأمريكي عن مصدرين، قولهما إن الإطار المحدث للصفقة يقترح إطلاق سراح 40 أسيرا إسرائيليا مقابل وقف إطلاق النار ل6 أسابيع وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

وأكد المصدران أ، محادثات باريس أحرزت تقدما يمكن أن يؤدي إلى مفاوضات أكثر جدية للوصول إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة.