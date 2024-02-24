"اقتراح صفقة جديدة".. أكسيوس: 40 أسيرًا إسرائيليًا مقابل وقف إطلاق النار لـ6 أسابيع بغزة

أكسيوس 40 أسيرًا إسرائيليًا مقابل وقف إطلاق النار

مصراوي

قدم المسؤولون الأمريكيون والقطريون والمصريون إطارًا جديدًا أكثر تفصيلاً لصفقة الأسرى إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع باريس، وفقًا لما أورده موقع أكسيوس نقلًا عن مصدرين مطلعين.

وقال المصدران إن الإطار المحدث يقترح أن تطلق حماس سراح ما يقرب من 40 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وبحسب موقع أكسيوس، فإن الاقتراح السابق أيضًا شمل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، لكنه لم يكن مفصلاً مثل الاقتراح الذي تم تقديمه، أمس الجمعة.

ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم يريدون محاولة التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، أي بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين من الآن.

وقال المصدران إن هناك تقدما تم إحرازه خلال محادثات باريس قد يؤدي إلى مفاوضات أكثر جدية بشأن الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

وشارك في المحادثات مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات المصرية عباس كامل.

وعاد الوفد الإسرائيلي، الذي ضم مدير الموساد والشين بيت ومخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي، إلى إسرائيل وسيقدم إحاطة لمجلس الوزراء في وقت لاحق السبت أو الأحد.

وقال الموقع إنه إذا وافق مجلس الوزراء على الإطار الجديد الذي اقترحته الولايات المتحدة والوسطاء الآخرون، فسوف تعقد اجتماعات المتابعة في الأيام المقبلة.

وأكد مصدر مطلع على المحادثات أن الانتقال إلى مفاوضات تفصيلية لا يزال يعتمد على قيام المفاوضين القطريين والمصريين بإقناع حماس بالموافقة على الإطار الجديد أيضًا.