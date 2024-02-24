مشيدًا بشجاعة الأوكرانيين.. زيلينسكي يحيي الذكرى الثانية للحرب الروسية على بلاده

كييف - (د ب أ)

أحيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذكرى الثانية للغزو الروسي لبلاده، بحفل تأبين لضحايا الحرب، بحضور مسؤولين أجانب.

وقال الرئيس الأوكراني على خلفية الطائرات المدمرة في مطار هوستومل بالقرب من كييف اليوم السبت، "كل شخص طبيعي يريد أن تنتهي الحرب، ولكن لن يسمح بأن تزول أوكرانيا".

وقال إن الحرب سوف تنتهي "بشروطنا" فقط وبالسلام "العادل، وأضاف أنه فخور بالأوكرانيين الذين يقاتلون من أجل استقلالنا".

وأعاد زيلينسكي التذكير بأن المعركة على العاصمة كييف بدأت في هوستومل، وقال "وهناك تكبد (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) أول هزيمة فعلية "، ووجه الشكر للحلفاء الأجانب لمساعدتهم في الحملة الدفاعية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها تتذكر كيف قبل عامين بدا كما لو أن "كل شيء قد فقد"، وأضافت أنه بفضل شجاعة الأوكرانيين لم يحدث هذا.

كما ألقى رؤساء حكومات بلجيكا وإيطاليا وكندا أليكسندر دي كرو وجورجا ميلوني وجاستن ترودو كلمات في هذه المناسبة، ثم منح زيلينسكي الجنود أوسمة.