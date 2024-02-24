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BBC

باكستان ترحل 100 مهاجر أفغاني إلى بلادهم

03:42 م السبت 24 فبراير 2024

باكستان ترحل 100 مهاجر أفغاني إلى بلادهم

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كابول- (د ب أ)

ذكرت وزارة شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن في أفغانستان أن حوالي مئة مهاجر أفغاني عادوا إلى البلاد، بعد طردهم من باكستان.

وقالت الوزارة في بيان نقلته اليوم السبت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء أنه تم ترحيل 99 مهاجرا أفغانيا إلى البلاد.

وأضافت الوزارة أن المهاجرين المذكورين، عادوا إلى أفغانستان، عبر معبر "تورخام" الحدودي، في إقليم "ننكارهار" بعد طردهم من باكستان.

وأكدت سلطات معبر "تورخام" الحدودي في إقليم "ننكارهار" أيضا أنه من بين العائدين 18 أسرة.

وتشير معلومات الوزارة إلى أن هؤلاء المهاجرين، تم إعادتهم بشكل قسري من باكستان.

جدير بالذكر أن عملية طرد المهاجرين الأفغان، من باكستان زادت كثافة مؤخرا، حيث أشارت الحكومة المؤقتة في باكستان إلى أن عدم وجود وثائق إقامة يعد سببا رئيسيا لطرد المهاجرين الأفغان من البلاد.

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