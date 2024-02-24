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BBC

مصادر مطلعة: توافق أطراف مباحثات باريس على صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

03:32 م السبت 24 فبراير 2024

صفقة لتبادل الأسرى - أرشيفة

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مصراوي

كشف مصدران مطلعان اليوم السبت عن توافق ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر خلال اجتماعهم في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار جديد ومحدث لصفقة بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركات المقاومة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست " الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن الوفد الإسرائيلي، الذي ضم رئيس الموساد دافيد بارنيا ورئيس الشاباك رونين بار وممثلين عن الجيش الإسرائيلي الميجور جنرال نيتسان ألون والميجور جنرال أورين سيتر، عاد إلى إسرائيل في وقت مبكر من صباح السبت.

وذكر المصدران أن هناك تقدماً في المفاوضات إلى حد ربما يسمح بالانتقال إلى مفاوضات حول تفاصيل الاتفاق، مثل عدد وهوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار صفقة.

ومن المتوقع الآن أن يتلقى مجلس الحرب الإسرائيلي تحديثًا من فريق التفاوض ويقرر الخطوات الإضافية، وهو ما قد يحدث الليلة، بحسب الصحيفة.

وشدد مصدر مطلع آخر على أن التقدم نحو مفاوضات أكثر تفصيلا يعتمد على قدرة الوسطاء على إقناع حماس بالموافقة على الإطار الجديد الذي تم تحديده في اجتماع باريس.

يشار إلى مصر وقطر بدعم أمريكي تتوسط في مفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح أسرى لدى الحركة ومعتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل ووقف لإطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يعاني بشدة جراء نقص المواد الغذائية والأدوية والمياه والكهرباء.

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