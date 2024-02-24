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BBC

وزير الخارجية يبدأ الأحد زيارة إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر نزع السلاح

03:02 م السبت 24 فبراير 2024

سامح شكري

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مصراوي

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، غدًا الأحد، إلى مدينة جنيف السويسرية، في زيارة رسمية للمشاركة في أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن شكري، سيلقي بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسان، فضلاً عن مشاركته في عدد من الفعاليات التي تعقد على هامش أعمال المجلس والتي تتناول أهم الأزمات الإقليمية والدولية وتداعياتها على مناخ حقوق الإنسان العالمي، وعلى رأسها تداعيات الحرب الجارية في غزة على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، بأن شكري سوف يشارك أيضاً في الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، برئاسة إندونيسيا.

ويعد مؤتمر نزع السلاح المحفل الدولي الرئيسي المعني بالتفاوض على معاهدات واتفاقيات نزع السلاح ومنع الانتشار.

كما من المقرر أن يجري وزير الخارجية على هامش الزيارة لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي المنظمات الدولية، ووزراء الخارجية المتواجدين في جنيف، فضلاً مشاركته في لقاءات اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المنبثقة عن قمة الرياض والتي تتواجد في جنيف للتشاور مع المسؤولين الأمميين حول تطورات الأزمة في غزة والجهود الدولية للدفع نحو إنهائها

سامح شكري وزير الخارجية جنيف مؤتمر نزع السلاح

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