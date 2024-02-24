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BBC

الاتحاد الأوروبي يسلم 50 مركبة إلى قوات الأمن الأوكرانية

02:19 م السبت 24 فبراير 2024

أورسولا فون دير لاين

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كييف- (د ب أ)

سلمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين 50 مركبة إلى الشرطة الأوكرانية وسلطات الإدعاء، كجزء من فعاليات إحياء الذكرى الثانية للهجوم الروسي.

وكتبت المفوضية في منشور لها على موقع إكس، مرفق بمقطع فيديو لها وهي تتفقد المركبات في كييف: أن المركبات البيضاء الملائمة لجميع التضاريس ستساعد في إحلال "الأمن والاستقرار في الأراضي التي حررتها القوات المسلحة الأوكرانية الشجاعة ودعم السكان".

وأضافت في بيان "يأتي هذا التسليم بعد وقت قصير من تقديم الاتحاد الأوروبي آلة حديثة لإزالة الألغام إلى أوكرانيا. بتلك المعدات، ندعم أوكرانيا في جعل الأراضي المحررة آمنة مرة أخرى".

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الشرطة الأوكرانية أوكرانيا الاتحاد الأوروبي القوات المسلحة الأوكرانية روسيا

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