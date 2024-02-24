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استشهاد أسير فلسطيني من ذوي الاحتياجات من غزة جراء التعذيب في سجن إسرائيلي

02:01 م السبت 24 فبراير 2024

استشهاد أسير فلسطيني من ذوي الاحتياجات من غزة جراء

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غزة - (د ب أ)

أكدت شبكة "الأجسام" الممثلة لذوي الإعاقة في غزة، اليوم السبت، استشهاد أسير فلسطيني من قطاع غزة جراء التعذيب في سجن الرملة الإسرائيلي.

وقالت الشبكة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا)، إن الأسير مصاب بإعاقة حركية "شلل نصفي" وتعرض للتعذيب الشديد منذ لحظات اعتقاله الأولى.

وأشارت إلى أن المتوفى اعتقل من داخل منزله في مربع مسجد فلسطين في حي الصبرة بمدينة غزة قبل ثلاثة أشهر.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن معتقلا /40 عاما/ من غزة "استشهد يوم الثلاثاء الماضي بعد تعرضه لتعذيب شديد أدى إلى تفاقم وضعه الصحي ووصوله مرحلة خطيرة جدًا وفق رواية الأسرى في سجن الرملة".

وأشارت الهيئة والنادي إلى "عدم إعلان إدارة سجون الاحتلال عن استشهاد الأسير مرتكبة بذلك جريمة الإخفاء القسري التي تواصل تنفيذها بحق معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي".

استشهاد أسير فلسطيني قطاع غزة سجن الرملة الإسرائيلي هيئة شؤون الأسرى والمحررين نادي الأسير الفلسطيني

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