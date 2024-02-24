بلدية غزة: القصف الإسرائيلي دمر 6 وحدات للطاقة الشمسية

غزة- (د ب أ)

أعلنت البلدية الفلسطينية في غزة ، اليوم السبت ، أن القصف الإسرائيلي دمر ست وحدات للطاقة الشمسية تغذي مرافق خدماتية وحيوية في المدينة منذ بدء "العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي عمد خلالها على استهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية في المدينة".

وقالت بلدية غزة، في منشور أوردته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن "قائمة مرافق الطاقة الشمسية التي دمرها الاحتلال شملت عدة مرافق حيوية منها وحدات الطاقة الشمسية في بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان والبالغة قدرتها نحو واحد ميجا وات، والطاقة الشمسية في سوق معسكر الشاطئ والبالغة قدرتها نحو 38 كيلو وات، وطاقة مبنى رقم 3 في المبنى الرئيس والبالغ قدرتها نحو 145 كيلو وات، وطاقة مبنى الإنارة والبالغ قدرتها 10 كيلو وات، وطاقة محطة المعالجة بمنطقة الشيخ عجلين والبالغ قدرتها 5ر0 مجيا وات، وطاقة مبنى رقم 4 في مقر بلدية غزة الرئيس البالغ قدرتها نحو 145 كيلو وات".

وأكدت البلدية أن هذا التدمير لمرافق الطاقة الشمسية يحرم البلدية من الاستفادة من الطاقة الشمسية في تشغيل جزئي لمرافقها وتوفير الخدمات للمواطنين، موضحةً أن "تدمير مرافق الطاقة في بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان وكذلك في محطة المعالجة في منطقة الشيخ عجلين يتسبب في خطورة كبيرة وعدم توفر الطاقة بعدما منع الاحتلال وصول الوقود منذ عدة أشهر وقطع ودمر مرافق الكهرباء في المدينة".

وطالبت بلدية غزة المنظمات الدولية بسرعة التدخل وإنقاذ الأوضاع الإنسانية في المدينة وتوفير الوقود والكهرباء والطاقة اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية وحماية الحياة الإنسانية في المدينة.