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BBC

الصحة بغزة:ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ 29606 شهداء

12:40 م السبت 24 فبراير 2024

القصف الإسرائيلي

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مصراوي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت ، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29606 شهداء، و69737 مصابًا منذ السابع أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و 123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 141 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

القصف الإسرائيلي ضحايا العدوان الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية

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