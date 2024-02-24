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BBC

مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني بعد تحطم مروحية في ولاية "ميسيسيبي" الأمريكية

11:23 ص السبت 24 فبراير 2024

مروحية عسكرية

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ميسيسيبي- (د ب أ)
لقي اثنان من أفراد الحرس الوطني الأمريكي حتفهما، بعد تحطم مروحية عسكرية، بشمال شمال ولاية "ميسيسيبي" خلال رحلة تدريب روتينية.
وذكر الحرس الوطني في ولاية "ميسيسيبي" أن المروحية طراز "إيه إتش-64 أباتشي" تحطمت حوالي الساعة الثانية مساء، في منطقة غابات، بالقرب من "بونفيل" في مقاطعة "برنتيس"، حسب شبكة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت.
وذكر حاكم ولاية "ميسيسيبي"، تات ريفيز أن اثنين من أفراد الحرس الوطني، على متن المروحية، لقيا حتفهما في الحادث أمس الجمعة.

ميسيسيبي تحطم مروحية رحلة تدريب روتينية

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