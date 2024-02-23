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BBC

رويترز: محادثات باريس بدأت بعقد مدير الموساد اجتماع منفصل مع مسؤولين مصريين

11:47 م الجمعة 23 فبراير 2024

قوات الاحتلال

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مصراوي

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله، إن محادثات باريس كانت قد بدأت بعقد مدير الموساد اجتماعات منفصلة مع ممثلي قطر ومصر والولايات المتحدة.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعلن أن مفاوضات باريس بشأن صفقة التبادل تسير بشكل جيد، مضيفا أن هناك بصيص أمل في التوصل إلى اتفاق تبادل قريبا.

وبدأت المفاوضات التي تُجرى في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف التوصل لاتفاق بين كلا من إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

قرر مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل، الخميس، إرسال وفد تفاوضي الى باريس في إطار المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق بشأن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وقطر ومصر في باريس، الجمعة، من أجل استئناف المفاوضات، ومحاولة للتوصل إلى صفقة جديدة قبل حلول شهر رمضان.

الموساد حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي محادثات باريس

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