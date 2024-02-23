نيويورك تايمز: خطة نتنياهو الجديدة لغزة ستجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية

مصراوي

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن محللين، أن خطة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لغزة ما بعد الحرب تم صياغتها لتأجيل القرارات الخاصة بمصير القطاع وتجنب المواجهات مع الحلفاء.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أنه إذا تم تنفيذ خطة نتنياهو لغزة ما بعد الحرب سيجعل ذلك من المستحيل على المدى القصير إقامة دولة فلسطينية تضم غزة والضفة،

وأشار المحللين وفقا للصحيفة، إلى أن نتنياهو يتحدى بخطته لغزة ما بعد الحرب الضغوط الخارجية التي تطالبه بمغادرة غزة وإقامة دولة فلسطينية.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعلن أن مفاوضات باريس بشأن صفقة التبادل تسير بشكل جيد، مضيفا أن هناك بصيص أمل في التوصل إلى اتفاق تبادل قريبا.

وبدأت المفاوضات التي تُجرى في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف التوصل لاتفاق بين كلا من إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

قرر مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل، الخميس، إرسال وفد تفاوضي الى باريس في إطار المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق بشأن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وقطر ومصر في باريس، الجمعة، من أجل استئناف المفاوضات، ومحاولة للتوصل إلى صفقة جديدة قبل حلول شهر رمضان.