الأمن الإيراني يقتل أحد قادة "جيش العدل" على الأراضي الباكستانية



وكالات

أعلنت وكالة مهر الإيرانية، اليوم الجمعة مقتل قيادي في جماعة "جيش العدل" على أيدي قوات الأمن الإيرانية في باكستان.

وبحسب وكالة مهر الإيرانية؛ أن القيادي المقتول يدعي إسماعيل شاه بخش.

وكانت قوات الأمن الإيرانية تعقبت عدد من عناصر جماعة "جيش العدل" في جنوب شرق إيران، حيث جرت قبل ساعات قليلة عملية اعتقال إسماعيل شاه بخش، أحد قادة جماعة جيش العدل، والذي تتهمه إيران بأنه المنفذ الرئيسي للعمليات الإرهابية الأخيرة في جنوب شرق البلاد، نفذتها قوات الأمن الإيراني في باكستان.