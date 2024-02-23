سي إن إن: إدارة بايدن تواجه صعوبة في كيفية زيادة الضغط على الحوثيين

مصراوي

نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواجه صعوبة في كيفية زيادة الضغط على الحوثيين.

وأضافت نقلا عن المسؤولين، أن هناك اعتقاد داخل الإدارة الأمريكية بأن استخدام القوة وحدها مع الحوثيين غير فعال، موضحين أن واشنطن ليس لديها مقياس لتقدير نسبة ما تم تدميره من أسلحة الحوثيين.

وتابع المسؤولون، أنه من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستغير نهجها العسكري تجاه الحوثيين، موضحين أن القلق يتزايد داخل إدارة بايدن مع استمرار هجمات الحوثيين رغم الضربات الأمريكية.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون حسبما نقلت عنهم سي إن إن، أن الحوثيين سوف يحافظون على وعدهم بوقف الهجمات إذا أنهت إسرائيل حربها في غزة.

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة الكويزي بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة اليمنية.

كانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت توجيه ضربات لـ 4 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين وصاروخي كروز مضادين للسفن كانا مستعدين للانطلاق باتجاه البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية، إننا أسقطنا 3 مسيرات تابعة للحوثيين بالقرب من عدة سفن تجارية تعمل في البحر الأحمر دون إلحاق أي ضرر لأي سفينة.