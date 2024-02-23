إعلام عبري: عودة وفد التفاوض من باريس الليلة لاطلاع القيادة السياسية على التطورات

مصراوي

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إنه من المتوقع عودة وفد التفاوض من باريس الليلة لإطلاع القيادة السياسية على التطورات.

وبدأت المفاوضات التي تُجرى في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف التوصل لاتفاق بين كلا من إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

قرر مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل، الخميس، إرسال وفد تفاوضي إلى باريس في إطار المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق بشأن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وقطر ومصر في باريس، الجمعة، من أجل استئناف المفاوضات، ومحاولة للتوصل إلى صفقة جديدة قبل حلول شهر رمضان.