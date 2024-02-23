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BBC

وزير الخارجية الأمريكي: نرفض إعلان إسرائيل وضع خطة لبناء مستوطنات جديدة

06:42 م الجمعة 23 فبراير 2024

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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مصراوي
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه ناقش مع الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي زيارته لإسرائيل والصراع بين الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.
وأضاف بلينكن، أنه بحث جهود إطلاق سراح الأسرى لدى حركات المقاومة الفلسطينية في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية وتحقيق سلام دائم، موضحا حرص واشنطن على إطلاق سراح الأسرى في أسرع وقت ممكن.
وتابع وزير الخارجية، أننا مصممون على إنهاء النزاع في غزة في أسرع وقت حتى لا يتكرر هجوم السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن هناك العديد من البلدان في الشرق الأوسط تعمل معا على خطة بشأن غزة بعد الحرب.
وأكد بلينكن على دعم للاحتلال في الدفاع عن النفس ومكافحة حماس، قائلا: "مستاؤون من إعلان إسرائيل وضع خطة لبناء مستوطنات جديدة ونرفض ذلك".

أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكية المستوطنات الاحتلال الإسرائيلي

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