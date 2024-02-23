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BBC

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال استهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوب غزة

05:33 م الجمعة 23 فبراير 2024

أرشيفية

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مصراوي

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت قبل قليل محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوب غزة وألحقت أضرارا كبيرة في مرافق المستشفى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29514 شهيدًا و69616 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت المصادر إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 مصابا الـ 24 ساعة الماضية"، وفقا الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأضافت أنه في "اليوم الـ140 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

مستشفى الأمل خان يونس الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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