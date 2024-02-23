وزير خارجية إسرائيل يهدد مجلس الأمن بسبب حزب الله

مصراوي

أرسل وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع على حدود إسرائيل المشتركة مع لبنان.

وقال كاتس في رسالته "إن إيران تنقل أسلحة إلى تنظيم حزب الله اللبناني، مما يشكل انتهاكا للقرار الأممي رقم 1701، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

وأشار كاتس في رسالته إلى أن إيران تنقل الأسلحة عبر البر والجو والبحر، فضلا عن ذكره بالتفصيل للمكونات الدقيقة التي يتم نقلها وفيما يتم استخدامها.

وبحسب وزير الخارجية الإسرائيلي، "يتم نقل الأسلحة من إيران إلى العراق ومن هناك يتم تهريبها إلى سوريا، وخلال تلك المرحلة يتم نقل الأسلحة عبر الحدود إلى لبنان"

ولكي يدعم كاتس أدلته، ذكر في رسالته لمجلس الأمن التواريخ المفصلة لعمليات نقل الأسلحة الأخيرة.

وكتب وزير خارجية إسرائيل في رسالته: "يجب على مجلس الأمن أن يدعو الحكومة اللبنانية أيضا إلى الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس، وتحمل المسؤولية ومنع الهجمات من أراضيها ضد إسرائيل، وضمان خلو المنطقة الواقعة حتى نهر الليطاني من التواجد العسكري أو الأصول أو الأسلحة".

واختتم رسالته بالقول "إن إسرائيل تؤكد مجددا على حقها الأساسي في اتخاذ اللازم في إطار القانون الدولي لحماية مواطنيها من هذه الانتهاكات الخطيرة".

وتشهد المناطق على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجمات حماس على الدولة العبرية.