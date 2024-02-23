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BBC

المخابرات الإسرائيلية: معظم شبكة أنفاق حماس لا تزال سليمة

05:20 م الجمعة 23 فبراير 2024

أنفاق حماس غزة

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مصراوي

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في المخابرات الإسرائيلية، إن معظم شبكة أنفاق حماس لا تزال سليمة.

ويعتقد المسؤول في المخابرات الإسرائيلية، أن ما لا يقل عن 5 آلاف مقاتل من المقاومة الفلسطينية ما زالوا في شمال غزة.

بينما نقلت نيويورك تايمز عن عسكريين إسرائيليين قولهم، إنه يوجد نحو 5000 مسلح من حماس بشمال غزة قوة هائلة يمكنها إطلاق الصواريخ.

كما قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إن الآلاف من مقاتلي حماس لا يزالون يعملون فوق الأرض وتحتها.

أنفاق حماس غزة إسرائيل حماس المخابرات الإسرائيلية

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