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BBC

الصحة بغزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 29514 شهيدًا

02:31 م الجمعة 23 فبراير 2024

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي

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مصراوي

أفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29514 شهيدًا و69616 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت المصادر إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 مصابا الـ 24 ساعة الماضية"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأضافت أنه في "اليوم الـ140 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

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