ممثل النرويج بالعدل الدولية: إسرائيل تستغل الثروات الطبيعية لإدامة احتلالها للأراضي الفلسطينية

مصراوي

قال ممثل النرويج أمام محكمة العدل الدولية: إن جدار الفصل العنصري انتهاك للقانون الدولي ويجعل حل الدولتين صعب التحقيق.

وأضاف ممثل النرويج خلال جلسات استماع العدل الدولية بشأن الأوضاع في فلسطين، أن قطاع غزة والضفة الغربية أراض محتلة بغض النظر عن أي انسحاب إسرائيلي.

ولفت ممثل النرويج إلى أن الاحتلال يبقى مؤقتا ولا يمكن أن يستمر أو يتم تبريره، موضحًا أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتستمر في انتهاكه.

وشدد أنه يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي وإتاحة حق تقرير المصير للفلسطينيين، موضحًا أنه ليس قانونيا ضم أي أراض فلسطينية أو فرض أمر واقع على الأرض.

وأشار إلى أن إنشاء مستوطنات بالأراضي الفلسطينية مخالف للمادة 416 من معاهدة جنيف، مؤكدًا أن إسرائيل تستغل الثروات الطبيعية لإدامة احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.