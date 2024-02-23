إعلان

BBC

وفد حماس يختتم محادثاته في القاهرة بشأن وقف الحرب في غزة

11:40 ص الجمعة 23 فبراير 2024

غارات للاحتلال أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي
اختتم وفد من حركة حماس الفلسطينية بقيادة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة زيارة إلى مصر استغرقت عدة أيام لبحث وقف الحرب في قطاع غزة.

وجاء في بيان على قناة حركة حماس على منصة تلجرام اليوم الجمعة أن وفد الحركة أجرى " عدة لقاءات مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية والمساعدين حيث تم بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك".

وأضاف البيان أنه "تم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان"، وفقا لبيان الحركة.

وفد حماس غزة حرب غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ممثل النرويج بالعدل الدولية: إسرائيل تستغل الثروات الطبيعية لإدامة احتلالها للأراضي الفلسطينية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* أسعار الدولار والذهب والسلع.. 5 فوائد متوقعة للصفقة الاستثمارية المرتقبة
* "غموض وإثارة وكوميديا".. شاهد بروموهات مسلسلات رمضان 2024 (فيديوهات)