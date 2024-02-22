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BBC

موكب الرئيس الموريتاني يتعرض لحادث سير خطير في الجزائر ومقتل أحد حراسه

11:36 م الخميس 22 فبراير 2024

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

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وكالات

قال مصدر مطلع لوكالة أنباء العالم العربي، إن موكب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعرض مساء اليوم الخميس لحادث سير لدى عودته من المعبر الحدودي المؤدي إلى مدينة تندوف الجزائرية ما أدى إلى وفاة أحد حراس الرئيس.

وأضاف المصدر أن حارسا شخصيا آخر للرئيس أصيب بجراح، مؤكدا أنه تم نقلهم إلى المستشفى في مدينة تندوف.

وقام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مع نظيره الموريتاني الغزواني، في تندوف بتدشين عدد من المشاريع المشتركة بين الجزائر وموريتانيا، أبرزها افتتاح معبر حدودي بين البلدين وإطلاق أشغال طريق تندوف - الزويرات.

كما وضع الرئيسان حجر الأساس لمشروع إنجاز المنطقة الحرة بتندوف.

موكب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حادث سير مدينة تندوف عبد المجيد تبون الجزائر موريتانيا

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