وزير الخارجية الأمريكي: أفضل حل للأوضاع في غزة هو ما نفعله الآن

مصراوي

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إن أفضل حل للأوضاع في غزة هو ما نفعله الآن عبر العمل من أجل التوصل إلى اتفاق يفضي بإطلاق سراح الأسرى.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي تعليقا على فيتو مجلس الأمن: أي مسار مختلف عما نفعله الآن قد يؤدي إلى تعطل مفاوضات إطلاق سراح الأسرى.

وأكد أن واشنطن تريد أن تنتهي معاناة المدنيين في غزة والمضي قدما نحو سلام حقيقي يضمن عدم تكرار ما حدث.

وزعم أن المساعدات لا تصل لمستحقيها في قطاع غزة ولا تدخل منها كميات كافية، موضحًا أن واشنطن تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى في غزة ووقف إطلاق نار يسمح بإدخال مساعدات.