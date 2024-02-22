إعلام عبري: واشنطن مارست ضغوطًا على إسرائيل لتشارك في اجتماع باريس

مصراوي

نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مسؤولين إسرائيليين، إن إسرائيل لم تتلق أي رسالة تفيد بأن حماس قدمت تنازلات أو أظهرت مرونة.

وأضافت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين، أن الولايات المتحدة الأمريكية مارست ضغوطا شديدة على إسرائيل لتشارك في اجتماع باريس.

وفيما سبق نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مجلس الوزاري الإسرائيلي قرر إرسال وفد إلى باريس غدا الجمعة لاستئناف المفاوضات بشأن الأسرى لدى حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.