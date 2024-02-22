بريطانيا تدعم تولي رئيس وزراء هولندا منصب أمين عام الناتو

لندن- (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، عن دعم لندن تولي رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روته، منصب أمين عام حلف شمال الأطلسى (الناتو).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أنه يتعين على الدول الأعضاء بالناتو، وعددهم 31 عضوا، التوصل إلى قرار بالإجماع بشأن خليفة أمين عام الحلف الحالى ينس ستولتنبرج، والذي تنتهي ولايته فى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن روته" شخصية تحظى باحترام كبير لدى حلف الناتو، ولديه مؤهلات دفاعية وأمنية قوية".