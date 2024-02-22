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BBC

بريطانيا تدعم تولي رئيس وزراء هولندا منصب أمين عام الناتو

09:37 م الخميس 22 فبراير 2024

رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته مارك روته

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لندن- (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، عن دعم لندن تولي رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روته، منصب أمين عام حلف شمال الأطلسى (الناتو).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أنه يتعين على الدول الأعضاء بالناتو، وعددهم 31 عضوا، التوصل إلى قرار بالإجماع بشأن خليفة أمين عام الحلف الحالى ينس ستولتنبرج، والذي تنتهي ولايته فى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن روته" شخصية تحظى باحترام كبير لدى حلف الناتو، ولديه مؤهلات دفاعية وأمنية قوية".

وزارة الخارجية البريطانية لندن رئيس وزراء هولندا حلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج

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