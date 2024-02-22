الحوثيون يكشفون أسلحة جديدة في المعركة

(مصراوي)

ٌقال زعيم حركة أنصار الله الحوثيين عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، إن واشنطن ورطت نفسها في حرب من خلال اختيار الهجوم على الحوثيين.

وأفاد عبدالملك الحوثي، أن النشاط التجاري الأمريكي والشركات الأمريكية تأثرت بشكل سلبي جراء القرار الأمريكي بالانضمام للحرب في منطقة البحر الأحمر، مضيفًا أن القوات الأمريكية والبريطانية تحاول حجب المعلومات عن القوات الحوثية في المنطقة وتمويهها من خلال دفع السفن لرفع أعلام دول أخرى "إلا أن محاولتهم باءت بالفشل" حسب تعبيره.

وندد زعيم الحوثيين بعدم وجود دعم دولي حقيقي من أجل وقف الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، قائلًا إن يوجد قلة فقط ممن وقفوا "بشكل حقيقي نصرة لغزة وفلسطين".

وعن الأسلحة الجديدة التي دخلت إلى الخدمة، قال عبدالملك الحوثي إن الحوثيين أدخلوا سلاح الغواصات في عملياتهم بالبحر الأحمر مما يشكل مصدرًا للقلق لمن سماهم بـ "الأعداء"، مشيرًا إلى استهداف 48 سفينة في البحر الأحمر والعربي حتى الآن.

وحذر عبدالملك الحوثي، باقي دول العالم من عدم اتخاذ حذو الولايات المتحدة وبريطانيا، حتى تعبر سفنهم بأمان في البحر الأحمر.