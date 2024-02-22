ممثل لبنان بالعدل الدولية: الاحتلال ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

مصراوي

قال ممثل لبنان أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأضاف ممثل لبنان خلال جلسة استماع محكمة العدل الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي، مضيفا أن على إسرائيل تحمل مسؤولية الانتهاكات التي ترتكبها.

وتابع، على إسرائيل أن تحترم مبدأ عدم اللجوء للقوة وأن تفكك المستوطنات وتعيد الأراضي التي ضمتها، قائلا أن الاحتلال سوف يبقى في وضع غير شرعي طالما لم يلتزم بقرارات مجلس الأمن.

وأكمل، بأنه يجب العمل من أجل ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.