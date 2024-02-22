الرئيس الروسي السابق يرغب في عودة "أوديسا" الأوكرانية إلى روسيا

موسكو - (د ب أ)

دعا الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، إلى ضم مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، وربما السيطرة على العاصمة كييف في وقت لاحق.

وقال ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، خلال مقابلة مع ممثلي وسائل الإعلام، نشرت على قناته على تطبيق "تليجرام" اليوم الخميس: "عودي إلى ديارك يا أوديسا".

وزعم الرئيس السابق أن المدينة روسية من حيث اللغة والتاريخ والشعب الذي عاش فيها، مؤكدا أن "هذه هي مدينتنا الروسية". وأضاف لاحقا في المقابلة أنه من المحتمل أيا أن يتم غزو كييف في مرحلة ما.

وقال ميدفيديف، الذي لا يزال يعتبر حليفا مقربا للرئيس فلاديمير بوتين، إنه لا يعرف أين يجب أن توقف روسيا تقدمها.

جدير بالذكر أن بوتين نفسه كان قد أشار مرارا إلى أن أوديسا مدينة روسية، ولكنه لم يلمح أبدا إلى احتمال السيطرة على الميناء المطل على البحر الأسود بالوضوح الذي أظهره ميدفيديف الآن.

ووصف ميدفيديف السيطرة على كييف بأنه ضرورة، "وإن لم يكن الآن، فسيكون في وقت لاحق". وزعم أن المدينة روسية من حيث جذورها، ولكنها تدار بواسطة "لواء دولي من أعداء روسيا".