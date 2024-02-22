على نهج أفلام "هوليود".. مطاردة سائق شاحنة بولاية ميريلاند الأمريكية

مصراوي

تعقبت دوريات الشرطة الأمريكية في ولاية ميريلاند، سائق شاحنة يقودها بطريقة متهورة أثناء محاولته الهروب في مطاردة استمرت لساعات اصطدم خلالها بعدد كبير من المركبات على الطريق.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا بسرقة شاحنة تابعة لإدارة الطرق السريعة في الولاية الأمريكية.

وبعد وقت طويل من مطاردة سيارات الشرطة للسائق المتهور، توقف في منطقة غابات ليقوم عناصر الشرطة بمداهمة الشاحنة وكسر النافذة لإلقاء القبض عليه.

وفيما بعد، اكتشفت شرطة ولاية ميريلاند الأمريكية، أن السائق هو مهاجر غير شرعي من دولة نيكاراجوا، يدعى سيزار فلافيو لانوزا.

وطالبت الشرطة باحتجازه في أحد مراكز الهجرة في مونتجومري، لحين الانتهاء من إجراءات ترحيله إلى بلده.

وقال إيرا ميلمان مسؤول باتحاد إصلاح الهجرة الأمريكية، "لا ينبغي أن يكونوا في البلاد لمجرد أنهم ينتهكون قوانين الهجرة لدينا، ولكن من الواضح أنه بمجرد أن يتخذ شخص ما مثل هذه الخطوة الإضافية ويشكل خطرا على المجتمع ككل، فيجب أن تكون السلطات القضائية المحلية أكثر استعداد للتعاون، من أجل حماية الناس في مجتمعاتهم".