الصين.. قتلى وجرحى في انهيار جسر مائي صدمته سفينة

وكالات

أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الخميس، مقتل شخصين عقب اصطدام سفينة بجسر يمر فوق أحد الممرات المائية بدلتا نهر اللؤلؤ قرب مدينة "جوانجتشو"، ما أسفر عن انهيار الجسر وسقوط عدد من السيارات في المياه.

وقالت إدارة السلامة البحرية في المدينة عبر حسابها على منصة "وي تشات"، إن السفينة أبحرت من مدينة "فوشان" إلى جنوب "جوانجتشو" حينما اصطدمت بالجسر في الساعة 05:30 صباح اليوم خلال تواجدها بممر هونج تشيلي المائي.

وأوضح التلفزيون الصيني، أن 4 مركبات ودراجة نارية سقطوا من فوق الجسر، مشيرا إلى أن حافلة من بينهم لم يكن على متنها سوى السائق سقطت في المياه، في حين سقط 3 سيارات على السفينة، مؤكدا أنه لم يتضح نجاة السائق من عدمها.



وأفادت وسائل إعلام رسمية، بأن شخصين لقيا مصرعهما في الحادث، بينما أصيب أحد أفراد طاقم السفينة، فيما تم جرى إنقاذ 2 آخرين، ولا يزال البحث جاري عن 3 مفقودين.



وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن سلطات مدينة "جوانجتشو"، أرسلت فرق الطوارئ و6 غواصين إلى جانب سفن البحث والإنقاذ إلى موقع الحادث.

وكشفت إدارة الملاحة البحرية في المدينة، أن السلطات المحلية تحقق في الحادث بينما لا تزال المعلومات حول الضحايا قيد البحث، موجهة السفن والمركبات باتخاذ طرق بديلة.

فيما صرح مسؤولون محليون لصحيفة "جلوبال تايمز"، بأن تم إجلاء السكان في محيط موقع الحادث والقبض على مالك السفينة.



