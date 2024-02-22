ممثل الأردن بمحكمة العدل: إسرائيل لا تمتلك أي سلطة على الأراضي الفلسطينية

(مصراوي)

قال الممثل القانوني للأردن أمام محكمة العدل، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يمتلك أي حق لضم الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال لا تمتلك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف ممثل الأردن، أن الفلسطينيين لا يمتلكون إلا طريقًا واحدًا لتقرير مصيرهم وهو عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلًا إن الوجود الإسرائيلي الذي دام لأكثر من نصف قرن يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.

ودعا الممثل القانوني للأردن، المجتمع الدولي للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسة، حيث ستقدم أكثر من 50 دولة مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.