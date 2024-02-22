بعد عملية القدس.. قوات الاحتلال تقتحم قرية بيت تعمر ببيت لحم

(مصراوي)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية بيت تعمر شرقي بيت لحم لمداهمة منازل منفذي عملية جنوب القدس التي وقعت قرب مستوطنة معاليه أدوميم.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 في عملية إطلاق نار عند حاجز عسكري قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.

وأفادت الإذاعة، أن قوات الشرطة أطلقت النار على 2 من منفذي العملية، إضافة إلى الإمساك بشخص ثالث أثناء محاولته الفرار من مكان الحادث.

وطالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بـ "الرد الأمني الحازم" على منفذي الهجوم، مناديًا بإنشاء المزيد من المستوطنات.

وطالب سموتريتش، رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، بأن يوافق بشكل فوري على خطط بناء آلاف الوحدات السكنية في معاليه أدوميم والمنطقة بأكملها.

وهدد سموتريتش المقاومة الفلسطينية التي وصفها بـ "العدو" بأن الأضرار التي ستلحق بإسرائيل ستكون نتيجتها بناء المزيد من المستوطنات والمزيد من السيطرة الإسرائيلية على جميع أنحاء البلاد.