ممثل إيران بمحكمة العدل: إسرائيل مستمرة بالانتهاكات منذ عام 1948

(مصراوي)

قال ممثل إيران أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التهجير القسري للفلسطينيين منذ عام 1948، منددًا باستمرار القوات الإسرائيلية في انتهاك حقوق الفلسطينيين خاصة في القدس مما يشكل تقويضًا للهوية الفلسطينية.

وحذر ممثل إيران أمام محكمة العدل، من تبعات التوسع الإسرائيلي في بناء المستوطنات واتباع نظام الفصل العنصري من خلال إقامة نقاط التفتيش التي ساهمت في عزل الفلسطينيين.

ووصف ممثل إيران، الأوضاع في قطاع غزة بـ "الكارثية"، مشيرًا إلى وجود 2.2 مليون شخص يعيشون دون غذاء ولا ماء ولا رعاية صحية.

وأضاف ممثل إيران، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيودا على الموارد الطبيعية بما فيها المياه الجوفية مما يشكل "انتهاكًا للقوانين الدولية".

وطالب ممثل إيران، المجتمع الدولي بعدم مساعدة الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يتمكن من الاستمرار في انتهاكاته على الأراضي الفلسطينية.

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسة، حيث ستقدم أكثر من 50 دولة مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.