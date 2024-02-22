وفد من الكونجرس الأمريكي في زيارة لتايوان تستغرق ثلاثة أيام

تايبيه - (د ب أ)

بدأ وفد أمريكي بقيادة رئيس لجنة شؤون الصين في مجلس النواب مايك جالاجر اليوم الخميس زيارة لتايوان تستغرق ثلاثة أيام.

والتقى الوفد الرئيسة تساي إنج وين اليوم الخميس.

وقالت تساي للوفد: "في عام 2024، نأمل أن نرى المزيد من التفاعلات بين تايوان والولايات المتحدة في مجموعة من المجالات".

وقال جالاجر خلال الاجتماع مع تساي: "آمل أن تقدروا أننا جئنا اليوم كديمقراطيين وجمهوريين لإظهار دعمنا من الحزبين لهذه الشراكة، والتي بفضل قيادتكم ، أعتقد أنها أقوى وأكثر صلابة من أي وقت مضى".

وأعرب جالاجر عن تقديره لتساي "ليس فقط لكونها قائدة رائعة هنا في تايوان ، ولكن لتمييز نفسك حقا كقائد في العالم الحر".

وأضاف: "واليوم، تتعرض الحرية للهجوم من العدوان الاستبدادي. ونحن بحاجة إلى أن نكون أكثر يقظة من أي وقت مضى إذا أردنا نقل هبة الحرية هذه التي منحناها للجيل القادم".

وسيلتقي الوفد أيضا مسؤولين بارزين آخرين وأعضاء من المجتمع المدني لمناقشة العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار، من بين أمور أخرى، وفقا للمعهد الأمريكي في تايوان، السفارة الأمريكية الفعلية في تايبيه.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها. وعلى مدى عقود، تعارض بكين زيارات المشرعين الأجانب إلى تايوان.

والولايات المتحدة ملزمة قانونا بدعم القدرات الدفاعية لتايوان بسبب قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979.