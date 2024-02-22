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BBC

خسائر بـ 2.1 مليون دولار.. ملثم مجهول يسكب 60 ألف لتر نبيذ من مستودع خمور (فيديو)

11:59 ص الخميس 22 فبراير 2024

النبيذ

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وكالات

اقتحم ملثم مستودعًا للنبيذ في إسبانيا، وبدأ في فتح صنابير الخزانات ليتدفق منها النبيذ على الأرض، وتسبب في خسائر لمصنع النبيذ تزيد على 2.5 مليون يورو (2.1 مليون جنيه إسترليني).

وثقت كاميرات المراقبة الواقعة، حيث تسبب الملثم المجهول في خسائر فادحة لصاحب المصنع بعد سكب نحو 60 ألف لتر من النبيذ، دون معرفة الأسباب التي دفعته إلى اقتحام مصنع خمور.

وقال خوسيه مورو مالك مصنع نبيذ "Cepa 21" لشبكة "بي بي سي"، إن النبيذ المسكوب جاء من اثنين من أغلى أصناف النبيذ في المصنع، ومن المرجح أن المتسلل كان على دراية بأراضي مصنع النبيذ. الشرطة تحقق في القضية.

وأضاف صاحب المصنع، إن الشخص أفرغ ثلاثة خزانات مما تسبب في خسارة 60 ألف لتر، واصفًا العمل بـ"القاسٍ والخسيس".

وكشف أن أحد الخزانات بالمستودع يحتوي على أفضل أنواع النبيذ من العلامة التجارية الفاخرة مالابريغو وأوركاخو، وتبلغ سعر الزجاجة منه 56 يورو، أما الخزان الثاني فسعر الزجاجة من النبيذ الذي يحتويه تبلغ 24 يورو، أما الثالث فقيمة الزجاجة تبلغ 12 يورو، مشيرًا إلى أن الخسائر تجاوزت الـ 2.5 مليون يورو.

بدورها، فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقًا بالحادث الذي لم تعرف دوافعه بعد.

مصنع النبيذ مستودع خمور الخمور

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