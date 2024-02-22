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BBC

المنسق الرئيسي بالجيش الألماني للمساعدات الأوكرانية: الوضع العسكري لأوكرانيا متوتر

11:37 ص الخميس 22 فبراير 2024

قوات اوكرانية

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برلين - (د ب أ)

صرح المنسق الرئيسي للمساعدات الأوكرانية بالجيش الألماني الميجور جنرال كريستيان فرويدينج، بأنه يرى أن تصميم أوكرانيا وإصرارها على الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجوم الروسي لم ينقطع.

وقال فرويدينج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين قبل حلول ذكرى الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل عامين إن الوضع العسكري لأوكرانيا متوتر.

يشار إلى أن أوكرانيا اشتكت مؤخرا من نقص ذخيرة المدفعية والأسلحة المضادة للطائرات والأسلحة بعيدة المدى.

يذكر أن القوات الأوكرانية اضطرت قبل أيام للتخلي عن منطقة أفدييفكا المتنازع عليها. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت تحرير مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك السبت الماضي.

وفي هذا السياق قال فرويدينج إنه على المستوى التكتيكي، يظل خط الجبهة البالغ طوله 1000 كيلومتر دون تغيير نسبيًا، باستثناء منطقة أفدييفكا، وأشار إلى أنه من الممكن خوض المعارك الأكثر حدة بشكل محدود مكانيًا، وقال: "إننا على قناعة بأنه يمكن لأوكرانيا الفوز. كل قوتنا وجهودنا وجهود شركائنا مكرسة لهذا الغرض".

الميجور جنرال كريستيان فرويدينج المساعدات الأوكرانية الجيش الألماني أوكرانيا الهجوم الروسي

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