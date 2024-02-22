حماس: نبارك العملية "البطولية" جنوبي القدس المحتلة

مصراوي

قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إنها تبارك العملية "البطولية" جنوب القدس المحتلة، موضحة أنها رد طبيعي على مجازر الاحتلال وجرائمه في غزة والضفة الغربية.

وأكدت حماس أن تغوّل الاحتلال في القدس وتخطيطه لمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في رمضان لن يحقق له أمنا.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 في عملية إطلاق النار على حاجز عسكري قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الشرطة قتلت منفذي عملية إطلاق النار، مشيرة إلى أنه تم تحييد مسلح ثالث بعد محاولته الفرار من مكان الهجوم.

من جانبها، أوضحت شرطة الاحتلال أن قوات الأمن تمكنت من تحييد اثنين في موقع الهجوم قرب معاليه أدوميم وقضت على مسلح ثالث بعد محاولته الفرار، مشيرة إلى أنه جاري تمشيط موقع إطلاق النار خشية تهديدات إضافية.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية أن 2 من منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة معاليه أدوميم من بيت لحم.

فيما أوضح قائد الشرطة الاحتلال أن منفذي عملية معاليه أدوميم استخدموا سيارتين في الهجوم وكان بحوزتهم بنادق "إم 16" وقنابل يدوية.

وأشار جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، إلى أن منفذي الهجوم هم محمد وكاظم زواهرة من قرية التعامرة شرق بيت لحم وأحمد الوحش من زعترة جنوب بيت لحم.