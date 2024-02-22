روسيا: حماس وفتح تعتزمان الاجتماع في موسكو الشهر الجاري

موسكو - (د ب أ)

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، أن حركتي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين تعتزمان المشاركة في اجتماع فلسطيني-فلسطيني في موسكو يوم 29 شباط/ فبراير الجاري.

وقال بوجدانوف، ردا على سؤال بشأن لقاء وفدي "حماس" و"فتح" في موسكو، "بالطبع سيفعلون، الجميع سيفعلون: فتح وحماس، نعم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وفي وقت سابق، أكد السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، سيترأس وفد الحركة في اللقاء الفلسطيني - الفلسطيني في موسكو، نهاية شهر فبراير الجاري.

وسبق لوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن أعلن أن موسكو تتوقع عقد لقاء فلسطيني-فلسطيني في المستقبل المنظور بمشاركة جميع الفصائل الرئيسية لتجاوز الانقسام الداخلي.

كما أكد لافروف خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فورا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.

وأكد أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في وقت سابق، في محادثة مع وكالة "سبوتنيك"، أنهم تلقوا دعوات للمشاركة في لقاء فلسطيني-فلسطيني، في روسيا، في أواخر شهر فبراير الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.