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BBC

وزير الخارجية السعودي يطالب دول العشرين بالضغط لإنهاء الحرب بغزة

12:16 ص الخميس 22 فبراير 2024

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود

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ريو دي جانيرو/ الرياض - (د ب أ)

طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال الجلسة الأولى لاجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، دول المجموعة بالضغط على إسرائيل من أجل اتخاذ إجراءات مجدية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ودعم مسار موثوق ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية السعودي: "إن دول مجموعة العشرين تتحمل مسؤولية التحرك بشكلٍ حاسم لإنهاء الكارثة في قطاع غزة، التي تشكل تهديدات ملحة للسلام والازدهار الإقليميين وكذلك الاستقرار الاقتصادي العالمي".

وشدّد بن فرحان "على أهمية إدانة الفظائع المرتكبة في قطاع غزة"، مطالباً "دول مجموعة العشرين بالضغط من أجل اتخاذ إجراءاتٍ مجدية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ودعم مسار موثوق ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين".

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين إسرائيل قطاع غزة

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