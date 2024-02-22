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BBC

أكسيوس: حماس قدمت ردا لمصر على صفقة التبادل ووافقت على تعديلات طفيفة

12:01 ص الخميس 22 فبراير 2024

صفقة وقف إطلاق النار في غزة - أرشيفية

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القاهرة- مصراوي

قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن رد حماس الجديد المقدم لمصر لا يشير إلى حدوث انفراجة.

وتابع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: "حماس قدمت ردا لمصر على صفقة التبادل ووافقت على تعديلات طفيفة".

وفي وقت سابق، قال محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة تسعى للوصول إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدا على أن هناك معركة شرسة على الأرض وفي المفاوضات أيضا.

وتابع محمد نزال خلال حديثه للجزيرة مباشر: "وفد حماس في القاهرة لإجراء مفاوضات بشأن صفقة جديدة ونحن معنيون بالتوصل إلى تفاهمات عاجلة".

وأضاف محمد نزال: "هناك صراع تفاوضي محتدم والاحتلال أعادنا إلى ورقة باريس، و الاحتلال ليس في نزهة في غزة وتلقى ضربات موجعة جدا في حي الزيتون شمالي القطاع، كما أن المقاومة عامل ضغط كبير على الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الأسرى في غزة".

وأكد محمد نزال: "لم ولن ندخر وسعا في تحريك عجلة المساعدات الغذائية وهذه معركة أخرى نخوضها مع الاحتلال، كما أن تجويع الشعب الفلسطيني أحد الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال في غزة".

وتابع القيادي في حركة حماس: "نحن لا نغلق الأبواب أمام أي إمكانية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان، خاصة وأننا نخوض حرب عصابات ضد العدو الإسرائيلي في غزة".

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