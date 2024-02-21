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BBC

"لنذهب لجهاز كشف الكذب".. الخيانة تشعل مجلس الحرب الإسرائيلي

11:54 م الأربعاء 21 فبراير 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

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مصراوي

قال موقع "والا" العبري، اليوم الأربعاء، إن أزمة ثقة حادة نشبت بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي؛ بعد تسريب وثيقة سرية عرضها الوزير في المجلس جادي أيزنكوت، يخطر فيها رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بأنه لم يتم اتخاذ أية قرارات مهمة منذ 3 أشهر.

وأشار الموقع العبري، إلى أن أيزنكوت طالب أعضاء مجلس الحرب بالخضوع لجهاز "كشف الكذب"، قائلا: "لنذهب جميعا إلى جهاز كشف الكذب، واقترحوا أي تحقيق تريدونه.. ضابط الأمن بوزارة الدفاع، الشاباك، كل ما تريدونه، وسأخضع للفحص أنا وفريقي أولا".

وأوضح "والا" أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت ردا على أيزنكوت: "ونحن أيضا نلاحقك بدورنا".

وكشف الموقع العبري، أن أيزنكوت قدم اعتذارا لأعضاء المجلس: "سبق وأن وزعت 4 وثائق وكانت تلك الخامسة، لم تخرج إحداها للعلن، لقد وزعتها على أعضاء المجلس فقط كما تفعلون طوال الوقت، فلماذا تم تسريبها؟".

وأكد الموقع العبري، أنه منذ تسريب رسالة أيزنكوت السرية هذا الأسبوع، شكى الوزراء من أن مجلس الحرب يفقد هيبته وسريته.

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