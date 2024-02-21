"البوندستاج" الألماني يدين وفاة نافالني ويحمل بوتين المسؤولية

برلين - (د ب أ)

أدان نواب البرلمان الألماني (البوندستاج)، اليوم الأربعاء، وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني وألقوا باللائمة في وفاته على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد زعيم حزب الخضر أوميد نوريبور أن بوتين يتحمل "على الأقل سياسيا" المسؤولية عن مقتل نافالني.

وكان خبير السياسة الخارجية المحافظ نوربرت روتجن مباشرا أكثر حيث قال "جريمة القتل هذه بالطبع ترجع إلى الزعيم. بوتين هو الجاني".

وتوفي نافالني أثناء احتجازه في معسكر عقابي في سيبيريا يوم الجمعة الماضي.

وتطالب الحكومة الألمانية موسكو توضيح ظروف الوفاة بشكل كامل، ولذلك فقد استدعت السفير الروسي إلى وزارة الخارجية.

وشكا ديتمار بارتش من حزب "دي لينكه" اليساري المتطرف في البوندستاج من أن نظام الكرملين لا يخجل من القتل والقمع والاعتقالات التعسفية.