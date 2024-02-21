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BBC

قيادي بحماس: وفد الحركة في القاهرة لإجراء مفاوضات بشأن صفقة جديدة

10:57 م الأربعاء 21 فبراير 2024

عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال

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القاهرة- مصراوي

قال محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة تسعى للوصول إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدا على أن هناك معركة شرسة على الأرض وفي المفاوضات أيضا.

وتابع محمد نزال خلال حديثه للجزيرة مباشر: "وفد حماس في القاهرة لإجراء مفاوضات بشأن صفقة جديدة ونحن معنيون بالتوصل إلى تفاهمات عاجلة".

وأضاف محمد نزال: "هناك صراع تفاوضي محتدم والاحتلال أعادنا إلى ورقة باريس، و الاحتلال ليس في نزهة في غزة وتلقى ضربات موجعة جدا في حي الزيتون شمالي القطاع، كما أن المقاومة عامل ضغط كبير على الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الأسرى في غزة".

وأكد محمد نزال: "لم ولن ندخر وسعا في تحريك عجلة المساعدات الغذائية وهذه معركة أخرى نخوضها مع الاحتلال، كما أن تجويع الشعب الفلسطيني أحد الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال في غزة".

وتابع القيادي في حركة حماس: "نحن لا نغلق الأبواب أمام أي إمكانية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان، خاصة وأننا نخوض حرب عصابات ضد العدو الإسرائيلي في غزة".

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