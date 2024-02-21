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BBC

البرلمان البريطاني يمرر مقترحين لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

09:56 م الأربعاء 21 فبراير 2024

البرلمان البريطاني

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القاهرة- مصراوي

مرر البرلمان البريطاني مقترحين للمعارضة، لوقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أعلنت العربية في نبأ عاجل لها.

وتظاهر المئات، مساء يوم الأربعاء، خارج مجلس العموم البريطاني (البرلمان) في لندن، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون خارج البرلمان دعما للاقتراح الذي تقدم به الحزب الوطني الإسكتلندي ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تدعو إلى وقف الحرب بشكل فوري ومنع الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في السابع من أكتوبر، شهدت العاصمة البريطانية لندن، والعديد من المدن البريطانية، وعدد من العواصم والمدن حول العالم، تظاهرات شعبية حاشدة منددة بالعدوان ومطالبة بحماية شعبنا.

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