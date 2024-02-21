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BBC

قمة جديدة في باريس بهدف التوصل لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

09:32 م الأربعاء 21 فبراير 2024

قمة جديدة في باريس بهدف التوصل لصفقة تبادل أسرى بي

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القاهرة- مصراوي

قالت القناة الـ12 العبرية، إن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى من المتوقع أن يسافر إلى باريس يوم الجمعة، للمشاركة في قمة جديدة تهدف إلى تأمين صفقة أسرى.

وحسب القناة الـ12 العبرية، فإن القمة سيحضرها رئيس الموساد ديفيد بارنيا ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووفد من مصر ورئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز.

ووفقا للقناة العبرية، فإن إسرائيل تنتظر رؤية المزيد من التقدم في المحادثات الجارية التي تجريها مصر وحماس في القاهرة، لتأكيد حضورها القمة.

وقال وزير حكومة الحرب بيني جانتس في وقت سابق الليلة،، إن هناك مؤشرات مبكرة على إحراز تقدم على الأسرى.

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