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BBC

الخارجية الأمريكية: نسعى إلى التوصل اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة قبل شهر رمضان

09:19 م الأربعاء 21 فبراير 2024

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر

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الخارجية الأمريكية: نسعى إلى التوصل اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة قبل شهر رمضان

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان.

وأوضح ميلر خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تتطلع للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية لغزة.

وأكد ميلر أن الإدارة الأمريكية على تواصل مع الأمم المتحدة ودول أخرى لضمان عدم انقطاع العمل الذي تقوم به الأونروا في غزة، مشددا على أن هدف الولايات المتحدة الأساسي هو التوصل لوقف إطلاق نار مؤقت في القطاع.

وأشار ميلر إلى أن واشنطن تسعى للوصول إلى اتفاق دائم لتحقيق الأمن والسلام للطرفين مع وجود ضمانات أمنية لإسرائيل، وكذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة؛ إذ تعتقد واشنطن أن ذلك من مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد ميلر على أن الوضع الإنساني في غزة صعب للغاية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لتحسينه، موضحا أن واشنطن مولت مساعدات إنسانية وساعدت على وصولها إلى القطاع.

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