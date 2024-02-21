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BBC

الخارجية الفرنسية: لدينا أدلة تؤكد وصول الأدوية للأسرى بغزة

08:45 م الأربعاء 21 فبراير 2024

وزارة الخارجية الفرنسية

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مصراوي

نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، قوله إن باريس حصلت على أدلة كافية تؤكد وصول الأدوية إلى الأسرى في قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري قال ، أمس الثلاثاء، إن الدوحة تلقت تأكيدات من حماس باستلام أدوية والبدء في إيصالها للأسرى في غزة؛ تنفيذا لاتفاق الحركة وإسرائيل بوساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية منتصف الشهر الماضي.

وفي منتصف يناير الماضي، أعلنت الخارجية القطرية، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يسمح بدخول الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى غزة، مقابل إيصال الأدوية إلى الأسرى لدى حماس.

وزارة الخارجية الفرنسية قطاع غزة الأسرى في قطاع غزة إسرائيل حماس المساعدات الإنسانية

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