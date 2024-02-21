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BBC

لأول مرة من 2007.. الاحتلال يستعد لفتح معبر "كارني" لدخول المساعدات إلى شمال غزة

08:44 م الأربعاء 21 فبراير 2024

معبر كارني

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وكالات

يسعى الاحتلال الإسرائيلي لفتح معبر كارني"المنطار" الحدودي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، بالرغم من الحصار الكبير الذي يقوم به الاحتلال على أهالي القطاع جميعًا تحديدًا أهالي الشمال.

وحسب ما أعلنته شبكة تلفزيون "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، إن الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإعادة فتح معبر كارني (المنطار) الحدودي لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد أغلقت معبر كارني، الذي يقع على الحدود بين جنوب غرب إسرائيل وشمال شرق غزة، عندما تولت حركة حماس السلطة في القطاع عام 2007، قبل أن تغلق المعبر بشكل دائم في 2011.

وقالت الشبكة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزل شمال غزة عن وسط وجنوب القطاع، مما تسبب في انقطاع المساعدات عنه بشكل شبه كامل منذ أسابيع، وفقا للأمم المتحدة.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد أعلن يوم الثلاثاء، إيقاف تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة، لحين توفر ظروف تسمح بالتوزيع الآمن، محذرا من أن وقف تسليم المساعدات سيعرض المزيد من السكان لخطر الموت جوعًا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر كارني قطاع غزة إسرائيل حماس

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